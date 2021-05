Nog een laatste keer de openingstijdrit van de Giro verkennen: Remco Evenepoel zat vanochtend al op de fiets in Turijn

Het is zover. Vandaag start de Giro met een korte individuele tijdrit in Turijn. Het is vooral uitkijken naar Remco Evenepoel, die voor het eerst sinds zijn val in de Ronde van Lombardije weer op de fiets zit. Zaterdagochtend zag onze man ter plekke alvast hoe Evenepoel samen met de rest van Deceuninck-Quick Step arriveerde in Turijn en het parcours alvast eens verkende. Evenepoel rijdt straks om 16u52 zijn tijdrit.