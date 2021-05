HASSELT

Veerle Heeren heeft haar vaccin in maart gekregen, zoals bekend. Van de overige 41 Limburgse burgemeesters hebben er nog twaalf al een vaccinspuitje gekregen. Zij verklaren dat het op een correcte manier is gebeurd. Omdat ze oud genoeg zijn, in een vaccinatiecentrum helpen of omdat ze risicopatiënt zijn.