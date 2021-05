Philadelphia Sixers na zege bijna zeker dat ze eerste reekshoofd zijn in NBA, Lakers verliezen en moeten nog vol aan de bak

Philadelphia heeft vrijdag in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA) een nipte overwinning behaald tegen New Orleans (107-109). De Sixers zijn dankzij de zege zo goed als zeker om de Eastern Conference als eerste af te sluiten.

Joel Embiid was bij Philadelphia de absolute uitblinker met 37 punten. Voor de Pelicans volstonden de treffers van Jaxson Hayes (19) en Eric Bledsoe en Lonzo Ball (elk 18) niet. In de stand tellen de Sixers nu drie overwinningen meer dan Milwaukee en Brooklyn. De Bucks wipten over de Nets naar de tweede stek na een zege tegen Houston (141-133). New Orleans staat in het westen pas elfde en zal zich moeten reppen om de barrages te halen.

De Los Angeles Lakers moesten tegen Portland de wet van de sterkste ondergaan (101-106). De Blazers konden beroep doen op een sterke Damian Lillard, goed voor 38 punten. Anthony Davis liet zich met 36 punten opmerken bij de Lakers, al leverde dat dus niets op. Portland staat in de Western Conference op de zesde plek. De Lakers, die dus nog vol aan de bak moeten, volgen een positie lager.