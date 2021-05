Mondelinge vragen tijdens de gemeenteraad

Leopoldsburg

Als afsluiter van de gemeenteraad wordt sinds jaar en dag de mogelijkheid voorzien om mondelinge vragen te stellen. Die vraagstelling en het antwoorden daarop verloopt echter niet vlot. Vandaar het voorstel om in overleg met de 5 fractieleiders een aanpassing uit te werken die in het huishoudelijk reglement kan opgenomen worden. Dit huiswerk was blijkbaar niet af, want alle partijen stemden tijdens de recente gemeenteraad unaniem voor een uitstel naar de volgende zitting. Staf Boons