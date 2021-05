IOC-vicevoorzitter: “Er is geen scenario dat de Olympische Spelen nog kan annuleren”

Gevraagd of er een scenario is dat zou voorkomen dat de Olympische Spelen, die in juli in Japan moeten beginnen, zei Coates “nee, dat is er is niet”.

“De premier van Japan heeft dat twee of drie weken geleden al tegen de president van de Verenigde Staten gezegd en blijft dat tegen het IOC zeggen. We werken samen met hem aan alle veiligheidsmaatregelen. Het gaat vooruit,” vervolgde hij.

De Japanse premier Yoshihide Suga voerde in april besprekingen met de Amerikaanse president Joe Biden, waarbij hij benadrukte dat zijn land alles in het werk stelde om de coronapandemie in te dammen en de spelen “veilig” te laten verlopen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zei vrijdag dat ze er vertrouwen in heeft dat het Internationaal Olympisch Comité, Japan en gaststad Tokio de juiste keuzes zullen maken bij het beheersen van de pandemie.

Coates vertelde verslaggevers in Sydney: “We hebben de eerste helft van vorig jaar besteed aan het identificeren van alle ergst mogelijke scenario’s” en vervolgens “hebben we de volgende zes maanden besteed aan het opstellen van de maatregelen om de gezondheidscrisis aan te pakken”.

Donderdag kondigden Pfizer en BioNTech aan dat zij een overeenkomst hadden bereikt met het IOC om vaccins te verstrekken aan atleten en delegaties van alle landen die deelnemen aan de Olympische Spelen van Tokio.

“We hebben ongelooflijk veel werk verricht aan procedures om de veiligheid van atleten te garanderen (...) die nu worden versterkt door toegang tot vaccins” voor atleten, zei Coates.