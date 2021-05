“Bij plexiglas is het risico op besmetting te groot”, zegt minister Vincent Van Quickenborne op Radio 1, afgescheiden van presentator Michaël Van Droogenbroeck door… plexiglas. — © vrt

Brussel

Tot vrijdagmiddag werd er binnen de regering over gediscussieerd: mogen op de terrassen de tafels wat dichter bij elkaar staan als er plexiglas tussen staat? Het antwoord is nee, hoewel het wel zo in het protocol stond dat politiek en horecasector maandag hadden afgesloten. Hoe slechte communicatie tussen verschillende kabinetten tot een kater leidde nog voor de cafés open waren.