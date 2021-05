Premier League Darts: Dimitri Van den Bergh stuit op sterke Schot

Geen zevende zege voor Dimitri Van den Bergh in de Premier League Darts. De Antwerpenaar moest zijn meerdere erkennen in de Schot Gary Anderson: 8-4.

Op de zege van Anderson viel weinig af te dingen. De Schot toonde zich secuur en greep de kansen die zich voordeden. Eens de break gerealiseerd, liet hij niet toe dat Van den Bergh terug in de wedstrijd kwam.

In de tussenstand staat Van den Bergh nog steeds derde met vijftien punten uit twaalf wedstrijden. Met nog vier wedstrijden te gaan beschikt Dancing Dimi nog steeds over de beste pijlen. Zijn volgende wedstrijd komt eraan op 25 mei met de Portugees José de Sousa, het nummer vier in de tussenstand, als tegenstander. De top vier plaatst zich voor de halve finales. (gvdl)