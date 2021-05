Lille zet met ruime zege in derby tegen Lens belangrijke stap richting titel, ex-Buffalo scoort derde treffer

In Frankrijk heeft Lille de 36ste speeldag geopend met een klinkende 0-3 zege in de derby op bezoek bij Lens. De grensploeg staat een stapje dichter bij de landstitel in La Ligue.

Burak Yilmaz maakte voor rust de eerste twee doelpunten. De 35-jarige Turkse spits benutte in de 4de minuut een strafschop en scoorde in de 40ste minuut opnieuw. De Canadees Jonathan David, ex-Gent, nam na een uur spelen de derde treffer voor zijn rekening.

Regerend kampioen Paris Saint-Germain kan zondag bij winst op Rennes de achterstand op Lille weer tot één punt verkleinen. Lille speelt de laatste twee competitiewedstrijden tegen Saint-Etienne (thuis) en Angers (uit).

(belga)