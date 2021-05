KRC Genk-Club Brugge 3-0

Met drie goals na de rust legde een ontketend KRC Genk leider Club Brugge over de knie. Gouden Stier Onuachu stak het vuur aan de lont, Ito en Thorstvedt knalden de zware 3-0-cijfers op het bord. De kloof met de leider is plots nog maar vijf punten. Waardoor de Genkse fans kunnen beginnen te dromen, terwijl in Brugge de nervositeit zal stijgen.