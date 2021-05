WHO hoopt dat Olympische Spelen in Tokyo doorgaan ondanks stijgende coronacijfers

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO hoopt nog steeds dat de Olympische Spelen deze zomer kunnen plaatsvinden in Tokio, ondanks de stijgende coronacijfers wereldwijd. “We hopen dat de Olympische Spelen kunnen doorgaan”, vertelde WHO-noodhulpcoördinator Mike Ryan.

Bij een recente telling werden wereldwijd zes miljoen nieuwe besmettingen vastgesteld op één week tijd, het hoogste aantal sinds het begin van de pandemie. “We hebben de laatste zes maanden gezien dat andere sportevenementen en competities veilig kunnen plaatsvinden, zonder publiek en met speciale regelingen voor de atleten”, aldus Ryan.

Hij merkt op dat de Olympische Spelen complexer zijn omdat er zoveel verschillende sporten zijn. “Het is een logistieke test, een risicomanagementtest. We hebben er vertrouwen in dat het IOC, de gaststad en de Japanse overheid de juiste beslissingen zullen nemen over hoe ze de risico’s het beste aanpakken”, aldus Ryan. (belga)