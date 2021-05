De horeca is er klaar voor, u ook? — © MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Maanden hebben we ernaar uitgekeken en nu is het eindelijk zo ver: op 8 mei heropenen de terrassen van de horeca. Al gaat die heropening gepaard met flink wat regeltjes en voorwaarden. Dit is wat u moet weten om straks met volle teugen coronaproof te genieten van uw eerste terrasbezoek sinds lang.