Netflix dropt nieuwe trailer voor ‘Stranger things’ en die is akeliger dan ooit

Het is nog even wachten op het nieuwste seizoen van de hitserie ‘Stranger things’, maar in een nieuwe trailer belooft Netflix alvast dat het wachten de moeite waard zal zijn. Nadat we eerder te zien kregen dat Jim Hopper nog leeft maar even vertoeft in Rusland, duiken we nu terug het Hawkins National Laboratory in. Daar zien we enkele “broertjes en zusjes” van Eleven, gespeeld door Millie Bobby Brown.