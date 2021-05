Burgemeester Gingelom: "Werking vaccinatiecentrum Sint-Truiden mag doorgelicht worden"

"Als men denkt de werking van het vaccinatiecentrum in Sint-Truiden te moeten doorlichten, dan moet men dat maar doen." Dat zegt Patrick Lismont, burgemeester van buurgemeente Gingelom. Hij ving de geruchten over de vroegtijdige vaccinatie van zijn collega-burgemeester op, maar het nieuws kwam toch als een verrassing voor hem. Volgens Lismont is er geen probleem met de werking van het centrum, dat vertelde hij ons vanmorgen toen hij zelf zijn eerste coronaprik kreeg.