Gent

Rechter Jan Van den Berghe trekt zich niet terug in de rechtszaak tegen Jeff Hoeyberghs. Dinsdag moest de zaak ingeleid worden, maar Hoeyberghs advocaat Hans Rieder diende vlak voor de zitting een wrakingsverzoek in. Het Gentse hof van beroep moet nu oordelen over het wrakingsverzoek.