Zo reist de bubbel van Hooverphonic naar het Eurovisiesongfestival

Hooverphonic gaat op reis en neemt mee: een heus team van achttien mensen. De bus met de Belgische delegatie is vandaag vertrokken richting Rotterdam, waar het Eurovisiesongfestival dit jaar plaatsvindt. Dinsdag 18 mei zullen Alex Callier en co. er op het podium van de halve finale staan, met hun inzending The wrong place. Om alles vlot te laten verlopen, kan de band rekenen op dit team. Of zeg maar ‘bubbel’: door de geldende coronamaatregelen zijn ze dag en nacht samen en mogen ze amper hun hotel uit.