Real Madrid, FC Barcelona en Juventus moeten disciplinaire maatregelen vrezen van UEFA

Real Madrid, FC Barcelona en Juventus zijn niet akkoord gegaan met wat de Europese Voetbalconfederatie UEFA ‘herintegratiemaatregelen’ noemt voor de twaalf clubs die van plan waren een Super League op te richten en moeten bijgevolg vervolging door de disciplinaire instanties van de UEFA vrezen, zo maakte UEFA vandaag bekend.

De overige negen clubs (Manchester United, City, Chelsea, Tottenham Hotspur, Liverpool, Arsenal, AC Milan, Inter en Atlético) gingen wel akkoord met de voorwaarden. De lijst met sancties is lang: zo zullen zij voor één seizoen vijf procent van hun inkomsten uit Europees voetbal moeten terugstorten aan UEFA, dat het geld vervolgens zal herverdelen. Als een teken van goeie wil moeten zij daarnaast 15 miljoen euro investeren voor de ontwikkeling van jeugdvoetbal in gemeenschappen in gans Europa.

Barcelona en Real Madrid moeten sancties vrezen. — © ISOPIX

“De clubs in kwestie erkennen ook dat de Super League een vergissing was en zij verontschuldigen zich bij fans, nationale voetbalbonden, liga’s, overige Europese clubs en UEFA”, klinkt het in de mededeling. “Zij erkennen ook dat het project nooit uitgevoerd zou kunnen worden in overeenstemming met de UEFA-statuten en -regelgeving. De clubs erkennen die statuten en zullen in de toekomst deelnemen aan de Europese competities waarvoor ze zich kwalificeren. Daarnaast treden zij opnieuw toe tot de European Club Association en verbreken zij alle banden met het bedrijf achter de Super League. De clubs verbinden zich ertoe een boete van 100 miljoen euro te betalen als zij toch in een niet-toegelaten competitie zouden aantreden, en een boete van 50 miljoen euro als zij andere beloftes niet zouden nakomen.” (belga)