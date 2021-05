Derde etappe Ronde van de Algarve is weer een prooi voor Sam Bennett en Deceuninck - Quick Step

De 22ste zege voor Deceuninck - Quick-Step is een feit. Sam Bennett won immers met sprekend gemak de derde etappe in de Ronde van de Algarve. De Ier haalde het in de rit van Faro naar Tavira - goed voor 203 kilometer - in de spurt van Danny Van Poppel en… ploegmaat Michael Morkov. Ethan Hayter blijft leider.

Een (bijna te) mooi weertje en geen lastige finale: het zorgde voor een klassiek brokje ‘geschiedschrijving’. Vier renners kregen van het peloton de toelating om de nodige publiciteit te rapen. Onder hen de Nederlander Jetse Bol, uitkomend voor het Spaanse Burgos - BH. Het viertal sprokkelde een door het peloton beheersbare bonus bij elkaar. Ineos - Grenadiers controleerde in dienst van klassementsleider Ethan Hayter, de ploegen van de spurters staken mondjesmaat een handje toe. Meer was ook niet nodig.

De vier vluchters met achteraan Jetse Bol. — © Volta ao Algarve

De te verwachten massaspurt in Tavira, een kuststadje vlak bij de Spaanse grens, was dan ook niet te vermijden. Deceuninck - Quick Step bracht zijn ‘trein’ in stelling voor Sam Bennett. De Ier spurtte vol overtuiging naar zijn zevende zege van het seizoen, de 22ste ook voor werkgever Deceuninck - Quick Step. Met een tijdrit op zaterdag en een aankomst bovenop Alto de Malhao zit het rijk van de spurters erop.(gvdl)