Mathieu van der Poel wint na bijna twee jaar afwezigheid meteen eerste mountainbike-wedstrijd tijdens Wereldbeker in Albstadt

Mathieu van der Poel is in het Duitse Albstadt uitstekend begonnen aan zijn ‘Road to Tokyo’. De Nederlander stond vrijdagavond aan de start van de shorttrack, een korte wedstrijd die de startposities voor de ‘echte’ wedstrijd van komende zondag bepaalt, en was meteen de beste.

Van der Poel heeft zijn comeback in het mountainbike niet gemist. Amper vijf weken na zijn tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen, stond hij vrijdagavond aan de start van de short track tijdens de wereldbeker in het Duitse Albstadt. Van der Poel startte pas vanop de tweede rij, maar dat belette hem niet om al in de tweede ronde een serieuze versnelling te plaatsen. In ronde drie deed hij dat nog eens over, om nadien even de kat uit de boom te kijken. Europees kampioen en groot tegenstander Nino Schurter sprong telkens mee. De Zwitser wist duidelijk op wie hij zijn race moest afstemmen

In de zevende en tevens laatste ronde besloot Van der Poel dat het genoeg geweest was en plaatste hij de beslissende demarrage. Na goed twintig minuten kwam hij als eerste over de streep. Nino Schurter eindigde nog derde, achter Victor Koretzky.

Zondag om 14u35 staat de echte cross country op het programma in Albstadt. In plaats van zeven ronden van 1,4 km wachten dan acht ronden van 4,2 km met 190 hoogtemeters per ronde. Tom Pidcock is niet van de partij.

Ferrand-Prevot de beste bij de vrouwen

De vrouwen moesten in Duitsland zes rondjes afleggen. Wereldkampioene Pauline Ferrand-Prevot toonde meteen dat zij meer dan in orde is. De voormalige wereldkampioene veldrijden spurtte in Duitsland alvast het snelst.

(bvc, gvdl)