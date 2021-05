Oproep tot getuigen van vandalisme in Wellen

De politie van Kanton Borgloon doet een oproep tot getuigen van vandalisme. Op maandag 3 mei rond 16 uur is een vrouw op de parking van de Lidl in Wellen verbaal aangevallen door een man, die vergezeld is van een meisje. Er was een discussie over het al dan niet voldoende ruimte laten tussen twee voertuigen. Na de heftige discussie gaan zowel de man als de vrouw boodschappen doen in de supermarkt. Bij terugkomst stelt de dame vast dat er een kras is getrokken is op de passagiersportier van haar auto vooraan. Het wijkteam van Wellen is op zoek naar personen die getuige waren van dit incident of het aanbrengen van de schade. Bellen kan naar het zonaal onthaal op 011/49.44.00. maw