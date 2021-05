Muzemix ontwikkelt creatieve fotozoektochten

Je reserveert een heerlijk picknickpakket bij een deelnemende handelaar en krijgt er een belevenisvolle wandel- of fietstocht bij. “Ik deed de Camerararoute in Oudsbergen,” aldus Emma van de Beek, begeleidster bij de theaterateliers van Muzemix. “Deze tocht zat vol vragen over fotografie en toffe foto-opdrachten. Ik leerde allerlei technieken om mijn smartphone fotografie interessanter te maken en kon zo ook de dag op een originele manier vastleggen. Het was echt een fantastische activiteit: lekker eten, leuke opdrachten, veel beweging en je leert wat bij!”Sofie Brockmans, dirigente van de drie popkoren bij Muzemix, testte samen met haar kinderen de Safariroute in Stokkem uit. “Natuurlijk kun je zelf een picknick maken als je gaat wandelen, maar dit is toch specialer én je steunt er een lokale handelaar mee. Je voelt dat ze die picknick met liefde maken. Dat lekkers is ook heel fijn wanneer de kinderen even wat minder gemotiveerd zijn en ze niet meer willen wandelen. Ik heb er al twee wandelingen op zitten en ben eigenlijk van plan alle routes te doen. Dit smaakt letterlijk naar meer!”Jan Van Branteghem, al jaren de geluidstechnicus bij optredens van Muzemix, ging ook op smakelijke tocht. Hij deed de Trivial Culture-route in natuurgebied De Broeken in Elen. Deze route brengt je over vijvers en door weilanden terwijl je muziek-, film- en kunstvragen oplost. Jan houdt het kort: “Goed bezig daar bij Muzemix!”Maren Thijs, Joanna Kosatka, Elke Meyers en Emma Snijders, vier leden van Muzemix-popkoor Sugar & Spice, wandelden samen in de Mechelse Heide. “De Koek- en Zoekroute geeft je gevarieerde vragen en opdrachten die je leiden naar een koekjesrecept. Tijdens de route mag je bovendien snoepen van vijf verschillende koekjes en een lekkere limonade,” vertelt Maren enthousiast. Joanna vult daarop aan: “Tijdens de tocht verzamel je letters en die vormen een codewoord. Als je dit woord ingeeft op de website van Muzemix maak je kans op tal van mooie prijzen. Wij hopen op de hoofdprijs natuurlijk: een weekendje weg op een kampeervlot!”Er zijn acht picknickpakketten te ontdekken. Koekjes, bananenbrood, een belegd broodje, een glaasje wijn… Bij elk pakket zit steeds een wandel- of fietstocht: een sprookjeswandeling of safariroute voor de jongsten, maar ook fietstochten over muziek en onze mooie streek. Binnenkort komt er een fietstocht bij die je langs de Maas en het kanaal brengt en een wandeltocht waarbij je de koppen bij elkaar steekt om als detectives een moord op te lossen.De Smakelijke tochten worden afgesloten op 31 augustus zodat iedereen nog lang kan genieten van het prachtige Maasland. Voor een overzicht van de tochten, de handelaars en de prijzen kun je terrecht op www.muzemix.be/tochten.