LIVE. Limburgse horeca opent opnieuw de deuren: volg het hier

Vandaag is het eindelijk zo ver. Cafés en restaurants mogen opnieuw de terrasjes openen. Plexiglas of geen plexiglas, de drank zal rijkelijk vloeien en het eten zal des te meer smaken. Verloopt de heropening vlekkeloos of zorgen de afstandsregels voor problemen? Wij volgen het hier op de voet op.