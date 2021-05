Briljante Zverev mept Rafael Nadal uit toernooi Madrid

Het toernooi van Madrid is in de kwartfinale publiekslieveling Rafael Nadal kwijtgespeeld. Het eerste reekshoofd had geen verhaal tegen het spel van de Duitser Alexander Zverev: 6-4 en 6-4. Het toernooi verloor eerder al tweede reekshoofd Medvedev en vijfde reekshoofd Tsitsipas.

Eerder op de dag had derde reekshoofd Dominic Thiem zich wel weten te plaatsen voor de halve finale. Hij haalde het in drie sets van de Amerikaan John Isner: 3-6, 6-3 en 6-4. Thiem en Zverev nemen het in de halve finale tegen elkaar op. In de andere tabelhelft is de Italiaan Beretini als achtste reekshoofd de hoogst geplaatste speler in de kwartfinales. (gvdl)