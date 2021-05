Gluren bij BV’s: Mooie woorden van Kat Kerkhofs en het badkamermomentje van James Cooke

Veel liefdevolle woorden en grappige taferelen in de supermarkt: de afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram – die we graag even voor je bundelen.

Kat Kerkhofs vierde de verjaardag van manlief Dries Mertens met een reeks romantische foto’s en een pakkend tekstje. “Vandaag vier ik mijn beste vriend in de hele wereld. Na al die jaren, met onze spectaculaire ups en soms zelfs spectaculairdere downs, kan ik eerlijk zeggen dat ik nog nooit zo verliefd op je ben geweest als op dit moment. Je bent mijn soulmate, je bent het helemaal voor mij.”

Meer lieve woorden van Nuria voor haar Stijn, die ze ontmoette dankzij Blind Getrouwd. “Jij bent de steunpilaar waar ons gezinnetje op gebouwd is, je bent er voor ons, altijd waak je over ons geluk en veiligheid, je volgt mij in al mijn zotte kuren en de gekste ideeën. Gelukkige 43ste verjaardag schat, ik hoop en wens jou dat je nog minstens 43 jaar over ons mag en kan waken. We zien jou graag, geen woorden kunnen het beschrijven ...”

Zon, zee, een zonnebril en een Baywatch-badpak: Valerie De Booser is in zomerstemming

Mooie zonsondergangen worden Tom Waes nooit te veel.

Boodschap voor wie zin heeft om te smullen van gerechten die tot thuis worden geleverd: Sven Ornelis heeft zopas een pop-uprestaurant in Gent geopend.

Als de supermarkt leeg is, weet Kim Van Oncen wel wat gedaan …

De zwangerschapsshirts komen Eva Daeleman goed van pas … om te doen alsof dochtertje Moon nog in haar buik zit.

Liefde is … jullie hemdje op elkaar afstemmen zoals Lize Feryn en Aster Nzeyimana.

Lesley-Ann Poppe deelt een schattige foto met haar baby Lily-Jane.

Ook de hond van James Cooke moet in bad en daar maken de presentator en zijn vriend een momentje van.