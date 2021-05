Tips van de redactie: shampoo voor gezonde lokken en mascara die het droog houdt

De favorieten van de Billie-redactie

Straf boek

Ann, eindredactrice: “Niet storen a.u.b: ik sluit me op met dit straffe boek. Eline Delrue doorbreekt het taboe rond abortus door twaalf vrouwen en drie mannen er open over te laten vertellen. Notoire bleitkous zijnde, zal ik maar meteen ook een doos zakdoeken bij de hand houden. Borgerhoff & Lamberigts, 22,99 euro.

www.bol.com

Beeldig bloempotje

Eva, vormgever: “De pannenkoekenplant heeft alweer kleintjes die we met plezier in dit mooie potje zetten.” Ikea, 3 euro.

www.ikea.com

Blijere lokken

Lise, adjunct-chef : “Als collega’s in de Teams-vergadering vragen of je naar de kapper bent geweest, dan weet je dat je nieuwe shampoo werkt. Eindelijk een beetje blijere lokken na maanden van haaruitval na mijn zwangerschap. En ook wie geen haaruitval heeft, kan hem wel pruimen, want ook de wederhelft gebruikt hem en zag een verschil.” Rene Furterer, 19,30 euro.

www.renefurterer.com

Terrasjeszonnebril

Lien, redacteur: “Om te compenseren dat ik klein ben: een reuzegrote zonnebril!” Jimmy Choo, 284,95 euro.

www.zalando.be

Vaarwel panda-ogen

Ann, eindredactrice: “Ik heb er al verschillende geprobeerd, maar dit is werkelijk de énige mascara die ook écht waterproof blijkt op mijn wimpers. Vaarwel panda-ogen!” Clinique, 17,99 euro.

www.bol.com

Speeltje voor konijnen

Hanne, online redacteur: “Nu het mooier weer wordt en het buitenpark voor de kippen en konijnen vorm krijgt, krijgen ze er speelgoed bij om zich doorheen de dag te amuseren. De kippen hadden al een zandbak, de konijnen kunnen zich voortaan uitleven op deze wipwap-wip. Snoezige taferelen gegarandeerd.” 19,99 euro.

www.dehuisdiersuper.be