ROYALS. Het grapje van prinses Charlotte en een nieuwe foto van Archie

Op zondag 2 mei is de dochter van prins William en Kate Middleton, prinses Charlotte, zes jaar geworden. Dat doet iets met het meisje, volgens haar papa. Hij vertrouwde tijdens een bezoek aan de West Midlands op dinsdag toe aan The daily mail dat zijn dochter aan iedereen verkondigt dat ze geen zes maar zestien is. “Ze groeien zo snel op”, klonk het. De prins verklapte ook hoe het meisje haar verjaardag doorbracht. In tegenstelling tot vorig jaar kreeg ze een bescheiden feestje. “Er is een ander gezin langsgekomen. Het was geen groot feest, maar we hebben het zo leuk mogelijk gemaakt voor haar.”

© ISOPIX

Voor meer feest moeten we naar Denemarken – of beter … naar Frankrijk. De Deense prins Henrik, zoon van prins Joachim en prinses Marie, is dinsdag twaalf jaar geworden. Voor de gelegenheid deelden zijn ouders twee nieuwe foto’s van de tiener via Instagram, waarop hij een blauw hemdje met print van auto’s en de Eiffeltoren draagt. De foto’s zijn gemaakt in de Franse hoofdstad Parijs, waar het gezin momenteel woont.

Meghan Markle gaat een kinderboek uitbrengen. In The bench brengt zeeen verhaal over de echte band tussen vader en zoon, gezien door de ogen van een moeder. De inspiratie komt vanuit haar eigen gezinssfeer, waarin zoontje Archie en prins Harry de hoofdrollen spelen. De illustraties op de cover en binnenin zijn van de artiest Christian Robinson, die al samenwerkte met Pixar Animation Studios en prijzen won. Meghan zal ook een audioversie van het boek inspreken. Het werk komt uit op 8 juni, maar of de titel ook in België verkrijgbaar zal zijn, is niet bekend.

Bij Harry en Meghan thuis in Los Angeles ging het er donderdag trouwens ook feestelijk aan toe. Archie, die er heel binnenkort een zusje bijkrijgt, mocht twee kaarsjes uitblazen op zijn verjaardagstaart. Opa prins Charles heeft de jongen proficiat gewenst via Instagram en dat is opvallend. Oplettende fans merkten immers op dat Charles via sociale media geen proficiat wenste aan zijn andere kleinkinderen prins Louis (23 april) en prinses Charlotte (2 mei). Harry en Meghan zelf deelden via de Instagram-pagina van hun Archwell-organisatie een nieuwe foto van de jongen, maar zijn gezicht is niet te zien. Hij werd van achter gekiekt met een bundeltje ballonnen in zijn hand.

Markle is overigens niet de enige royal die een boek uitbrengt. Schoonzus Kate Middleton is eerder. Sinds vrijdag ligt een fotoboek van haar in de Britse boekhandels, dat de impact toont van de pandemie in het Verenigd Koninkrijk. De hertogin van Cambridge heeft Hold still: a portrait of our nation in 2020 zelf samengesteld in samenwerking met de National Portrait Gallery in Londen. In totaal is een selectie van honderd foto’s te zien.

Nog een nieuwtje van over Kate en William: ze zijn sinds kort actief op YouTube. Van welke content ze hun fans zullen voorzien, is niet duidelijk, maar in het verwelkomingsfilmpje zien we alvast hoe de camera het koppel volgt tijdens allerlei koninklijke uitstappen. “Pas op wat je tegen deze kerels zegt, ze filmen alles”, grapt de prins aan het begin van de korte clip.

Afsluiten doen we bij onze noorderburen, waar op 17 mei de vijftigste verjaardag van koningin Máxima wordt gevierd. Voor deze gelegenheid krijgt de vorstin, net zoals koning Willem-Alexander op zijn vijftigste, een eigen postzegel. Daarop komt een zwart-witfoto van de koningin, die ook in een kadertje in haar werkkamer staat. De zegels worden per vel van vijf verkocht en gescheiden door een lijntje in de kleuren van de Nederlandse vlag.