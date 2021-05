Terrasjestijd, maar hier en daar een onweersbui: wat moet je aan om iets te gaan drinken?

Goed schoeisel. “Dat is het allerbelangrijkste. Ga voor schoenen met een goede zool. Als je stilzit en de kou kruipt vanaf de grond in je schoenen, is het gedaan. Je kunt je maar moeilijk weer opwarmen. Rubberen laarsjes zijn een goede keuze als je plassen moet trotseren, maar ze bieden weinig warmte aan je voeten. En laat die sandaaltjes ook maar nog heel even in de schoenenkast staan. Je favoriete plateauzolen zijn perfect.”

Schoenen met een dikke zool, regenjas en bucket hat: voor de stijlvolle van . “Ik ga in summer outfit, regen of geen regen. Maar een regenjas en -hoedje kunnen nooit kwaad.”

Plooi een regenjas in je tas. “Poncho’s en transparante jasjes zijn nog altijd hip and happening op de festivalweide en ­­– sinds de coronacrisis – ook daarnaast. Plooi een exemplaar in je handtas, dan heb je het er maar uit te halen als er een bui neervalt op het onoverdekt terras.

Kleed je in laagjes. “Zo kun je perfect inspelen op het wisselvallige weer. Schijnt de zon en zit je uit de wind, dan is een T-shirt perfect. Verdwijnt de zon weer achter (donder)wolken, dan kun je de extra laagjes erover gooien. Denk aan een truitje met iets hogere halslijn en een cardigan voor erboven om je warm te houden. Ook onmisbaar als je rond sluitingsuur naar huis wandelt, want dan zal het gevoelig kouder zijn.”

De power van een paraplu. “Onmisbaar als je van plan bent om van het ene terras naar het andere te lopen: een paraplu om jezelf en je compagnon de route droog te houden. Liever geen paraplu, dan bewijst een bucket hat – een vissershoedje is dat – ook prima dienst.

Snel koud? Denk in het lang. “Heb je het snel koud, dan zit je naar de avond toe niet zo comfortabel met een short, culotte of rok op knielengte. Je zal meer kippenvel hebben dan genot van het drankje voor je neus. Ga voor een lange broek of lange rok om je benen beter warm te houden.”

