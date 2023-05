Wereldwijd staan de mama’s dit weekend centraal. En geef toe: ze verdienen het ook. Dat vond de Amerikaanse Anna Jarvis ook van haar moeder Ann, die stierf op 9 mei 1905. In haar nagedachtenis werd Moederdag een begrip in de VS en ver daarbuiten. De dag werd uiteindelijk zó populair, dat bedenkster Anna er een bloedhekel aan kreeg.