Heropening terrassen: Hasselt verdubbelt terrasoppervlakte en zet extra politie in

Zaterdag is het zover, de cafés en restaurants mogen heropenen, op de terrassen dan toch. Hasselt verdubbelt haar terrasoppervlakte. De politie houdt een extra oogje in het zeil. Voor de afstandsregels maar ook het sluitingsuur. Om kwart voor tien ‘s avonds wordt de laatste pint getapt. Burgemeester Steven Vandeput (N-VA) hunkert zelf ook naar het terras en roept iedereen op zijn of haar gezond verstand te gebruiken.