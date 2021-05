Cultuurweek in VBS De Beerring

Van maandag 3 tot en met vrijdag 7 mei organiseerden de leerkrachten een cultuurweek in basisschool De Beerring. Vermits ze door corona niet naar het theater konden, haalden ze het theater naar de school. In de verschillende vestigingen werd een theater gecreëerd waar al de leeftijden, per klas, konden genieten van een prachtige voorstelling.Er werden tickets geknutseld en gecontroleerd, zoals bij een echte voorstellingen. Met stralende gezichten en vol bewondering genoten alle leerlingen van deze week.