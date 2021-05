Minstens 2,5 miljoen doses van Johnson & Johnson tegengehouden door besmetting in fabriek

Minstens 2,5 miljoen doses van het Johnson & Johnson-vaccin kunnen voorlopig niet gebruikt worden in Europa. Ze moeten eerst allemaal gecontroleerd worden nadat eind februari de ingrediënten voor het J&J-vaccin en het AstraZeneca-vaccin per ongeluk werden gemengd in een Amerikaanse fabriek. Ons land ontving alleszins nog maar opvallend weinig J&J-vaccins volgens de Taskforce Vaccinatie: 66.000 doses van de 1,4 miljoen die werden besteld.