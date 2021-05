Grootste bloem ter wereld, de reuzenaronskelk, staat bijna in bloei in Plantentuin Meise

De reuzenaronskelk in de Plantentuin van Meise staat bijna in bloei, zo meldt de tuin vrijdag. Volgens de voorspellingen zou de bloei, die minder dan 72 uur duurt en gepaard gaat met een wansmakelijke geur, aldus de Plantentuin, volgende week starten.

Het zal de twaalfde keer zijn dat de reuzenaronskelk in de Plantentuin in bloei komt te staan. De grootste bloem ter wereld is erg zeldzaam en komt enkel voor in de tropische wouden van Sumatra, in Indonesië.

Omdat de bloei jaarlijks slechts drie dagen duurt, lokt dat telkens erg veel bezoekers naar de Plantentuin.

Wegens de coronamaatregelen is het aantal personen dat de Plantentuin kan bezoeken strikt beperkt. Het is verplicht online een tijdslot en toegangsticket te reserveren via de website van de tuin. Tijdens de eerste twee dagen van de bloei zal de toegang tot de tuinen verlengd worden tot 19.30 uur, zodat meer mensen de kans krijgen de bloem te komen bezichtigen. Normaal kunnen bezoekers in de zomerperiode ten laatste om 17.30 uur de tuin binnenwandelen.