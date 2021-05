HASSELT/BRUSSEL

De Limburgse loontrekkende verdiende in 2020 gemiddeld 3.431 euro bruto per maand. Dat is wel 275 euro meer dan het jaar voordien, maar nog altijd 219 euro of 6 procent minder dan het gemiddelde in Vlaanderen. Daarmee groeit de loonkloof tussen Vlaanderen en Limburg weer.