Onderzoekers schatten dodentol door corona op 6,9 miljoen: twee keer meer dan gedacht

De situatie in een veldhospitaal in het Braziliaanse Manaus.

De coronapandemie zou meer dan twee keer zoveel doden kunnen hebben veroorzaakt als eerder werd aangenomen. Uit schattingen van onderzoekers van de Universiteit van Washington in de gelijknamige Amerikaanse staat is gebleken dat wereldwijd mogelijk 6,9 miljoen mensen zijn gestorven door een besmetting met het coronavirus. Dat heeft de directeur Christopher Murrayvan het IHME, het verantwoordelijke instituut van de universiteit donderdag verklaard. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schatte het aantal coronadoden wereldwijd op dezelfde dag op ongeveer 3,2 miljoen.