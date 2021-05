RB Leipzig gaat door met Hongaarse doelman Peter Gulacsi tot 2025

RB Leipzig heeft nog voor de duels met Borussia Dortmund het contract van zijn begeerde doelman Peter Gulacsi verlengd. De Hongaar ondertekende bij Leipzig een nieuwe verbintenis tot 2025, zo deelde de huidige nummer twee van de Bundesliga mee.

Het oorspronkelijke contract van Gulacsi liep tot 2023, maar door een clausule in dat contract kon hij de club deze zomer verlaten. Ook Dortmund, de tegenstander van komend weekend en in de bekerfinale op 13 mei in Berlijn, toonde interesse.

“De club en ik bewandelen sinds 2015 een bijzonder parcours, van de Duitse tweede klasse tot de halve finale van de Champions League en nu ook de bekerfinale. Dat was en is een heel uitzonderlijke en succesvolle tijd en we willen die samen verderzetten”, aldus de Hongaarse keeper. (belga)