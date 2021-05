#onsmoeder, zo luidt het boek dat Hanne Luyten samen met haar mama Anne van Houtven schreef. Het grote contrast tussen hun manier van opvoeden komt erin aan bod. “Het was bijzonder om samen met haar het boek te schrijven”, vertelt de schrijfster in onze videorubriek ‘kopt binnen’. “In een jaar dat er zo veel afstand was, heeft het ons toch dichter bij elkaar gebracht.”

(kmlo)