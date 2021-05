Buitenles met actrice Veerle Malschaert in basisschool De Wilg in Bilzen

Actrice en comédienne Veerle Malschaert is een grote voorstander van buitenlessen. Ze ging dan ook graag in op de MOS-uitnodiging om aan het vierde leerjaar een buitenles improvisatie te geven. De kinderen konden op de groene speelplaats de hele namiddag allerlei technieken leren om spontaan en snel hun fantasie de vrije loop te laten. "Het was erg leuk en grappig", vonden de kinderen. Nadien stonden ze ook als echte fans in de rij voor een handtekening.