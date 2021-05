3B van de Europaschool wint prijs van de bib

Tijdens de jeugdboekenmaand deden de kinderen van 3B van de Europaschool heel enthousiast mee aan een wedstrijd van de bibliotheek van Genk. Een van de opdrachten was een leuke foto of een filmpje maken rond het thema 'Lezen is een feest'.

Eerst werd er een mindmap gemaakt over lezen. De kinderen kwamen tot de conclusie dat de leeshoek wat schwung kon gebruiken om van lezen een echt feest te maken. Dit proces werd in een filmpje gegoten en doorgestuurd naar de bibliotheek. Klas 3B kwam als winnaar uit de bus.Ze wonnen de hoofdprijs: een lezing met Siska Goeminne. Afgelopen donderdag was het zover. De kinderen mochten deze fantastische auteur eindelijk ontmoeten. Ze vertelde over hoe het is om schrijver te zijn, waar ze haar inspiratie vandaan haalt en hoe het hele schrijfproces in elkaar zit. Als kers op de taart nam ze de leerlingen mee doorheen haar tentoonstelling in de bibliotheek. Het was een superleuke namiddag en enkele kinderen kregen de leesmicrobe opnieuw te pakken.