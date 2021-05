Oppositie vult agenda gemeenteraad aan met meer dan een half dozijn punten

Naast de punten die het college van burgemeester en schepenen agendeerde, vroeg de oppositie om een aantal punten aan de dagorde toe te voegen. Yves Chanson (N-VA) vraagt dat de gemeente een sportieve challenge uitwerkt om de inwoners gedurende een langere periode aan te zetten om meer te bewegen. Zijn partijgenoot Marc Konings doet enkele suggesties om het gemeentelijk actieplan waterbesparing en -ontharding aan te passen. Vanuit de Open VLD vraagt Ludwig Stevens naar de opmaak van een inventaris van de beschadigde betonwegen en een prioriteitenbepaling voor de herstelling ervan. Marie-Elise Smets wil fietssuggestiestroken aanbrengen in de diverse deelgemeenten en stelt ook voor om een voetpad aan te leggen tussen het Trudoplein en de kerk in Zussen. Jan Noelmans wil weten hoe de toekomst van de recreatiezone Herderen eruit ziet en Steven Coenegrachts ten slotte wil dat de raad een standpunt inneemt over de provinciale regiovorming.

(eva)