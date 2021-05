Met de Expo ‘Pinball Mania’ heeft het Jenevermuseum in Hasselt, tot begin 2022 een reeks iconen van de Vlaamse cafécultuur in huis gehaald. — © Sven Dillen

Hasselt

Met de Expo ‘Pinball Mania’ heeft het Jenevermuseum in Hasselt, tot begin 2022 een reeks iconen van de Vlaamse cafécultuur in huis gehaald. En het museum wordt tijdelijk ook een ‘Useum’ want op 10 van de 20 opgestelde flipperkasten mag je als bezoeker zelf spelen.