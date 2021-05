Een doortocht van Fatih P. (43) uit Stekene gaat nooit onopgemerkt voorbij in de rechtbank. De man, die voorzitter is van de cannabisboerderij en vzw ‘Oost West Thuis Best’, kleedt zich elke keer volgens zijn overtuiging: als een wandelende cannabisplant. Dat was ook donderdag het geval in de handelsrechtbank van Dendermonde, waar hij zich moest verantwoorden voor een onbetaalde energiefactuur.