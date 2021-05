HASSELT

Sommige plastic verpakkingen die vroeger verboden waren in de PMD-zak moeten er sinds 19 april toch in. Het yoghurtpotje is daar een voorbeeld van. We volgen een leeg potje op zijn wonderbaarlijke recyclagetocht over een 5 kilometer lange transportband. Langs magneten, windshifters en trommelzeven. Tot het in Italië een tweede leven krijgt als kleerhanger.