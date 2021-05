Tongeren

Een 42-jarige man uit het Oost-Vlaamse Lievegem riskeert een gevangenisstraf van drie maanden en een geldboete van 800 euro of een werkstraf omdat hij Vlaams minister van Energie, Zuhal Demir, en haar gezin via mail bedreigde. De man was boos over de afschaffing van de terugdraaiende teller bij zonnepanelen.