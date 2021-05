Thuis tegen Antwerp probeert Anderlecht zaterdagavond van de vierde plaats in de Champions‘ play-offs af te komen. Paars-wit heeft in de competitie al tweeënhalve maand niet meer verloren en vat de wedstrijd tegen The Great Old met een goed gevoel aan. “Ons vertrouwen komt uit het collectief. Hier staat een structuur en een plan”, zegt Vincent Kompany.