Biotechnicum is de enige secundaire Eco-school in Limburg

Bocholt

De ‘Groene Vlag’ van Eco-Schools is het internationale label voor duurzame scholen. Eco-schools is een programma van de FEE (Foundation for Environmental Education). Om de Groene Vlag te behalen moeten Eco-Schools wereldwijd aan dezelfde zeven succesfactoren beantwoorden. Binnen deze beweging spelen vooral de leerlingen een belangrijke rol in de duurzame ontwikkeling van de school.