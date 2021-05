Goed nieuws van het cijferfront: minder dan 750 patiënten op intensieve zorg

Tussen 27 april en 3 mei hebben dagelijks zowat 2.970 mensen positief getest op het virus, dat is een daling met 10 procent in vergelijking met de voorgaande periode. In totaal telt ons land sinds de start van de pandemie al 1.007.264 coronabesmettingen. Opmerkelijk is dat er een forse toename is van het aantal besmettingen bij kinderen, met 29 procent.

In diezelfde periode werden dagelijks 47.400 testen afgenomen, 6 procent meer dan een week voordien. De positiviteitsratio daalt verder naar 7,1 procent. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de situatie pas onder controle als de ratio zich onder de 5 bevindt. Het reproductiegetal bedraagt 0,88, wat betekent dat de epidemie aan kracht afneemt.

Ziekenhuisopnames

Ook het aantal ziekenhuisopnames blijft gestaag dalen. In de week van 30 april tot 6 mei werden dagelijks 171,4 mensen gehospitaliseerd, een daling met 15 procent op weekbasis. In totaal liggen er nu 2.402 patiënten (-13 procent) in het ziekenhuis. Op intensieve zorg liggen nog 744 patiënten (-14 procent), dat is het laagste aantal sinds eind maart. “Dit is goed nieuws”, zegt Yves Stevens, woordvoerder van het Crisiscentrum, “maar we mogen niet vergeten dat de druk op de ziekenhuizen nog heel hoog is.”

Het totaal aantal Covid-overlijdens in België bedraagt 24.444. Tussen 27 april en 3 mei is het aantal overlijdens opnieuw afgenomen, naar 36,7 per dag (-6,5 procent op weekbasis).

Vaccinatiecampagne

Ondertussen kregen 3.282.232 Belgen al een eerste dosis van een coronavaccin. Daarmee is 35,7 procent van de volwassen bevolking een eerste keer gevaccineerd. In totaal 928.137 mensen kregen al een tweede dosis, waarmee 10,1 procent van de bevolking volledig gevaccineerd is.

Op de persconferentie van het Crisiscentrum, die deze keer doorging zonder viroloog Steven Van Gucht, was Yves Stevens tevreden dat er eens goed nieuws gemeld kon worden, zeker nu zaterdag enkele versoepelingen ingaan. “Als we op een verstandige manier omgaan met versoepelingen, zijn we ervan overtuigd dat we ook de komende weken goed nieuws kunnen blijven brengen”, verklaarde hij.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus