Pascale Naessens brengt nieuw boek uit

Pascale Naessens brengt met Ketokuur 2 een vervolg op haar eerste boek waarin de ketogene levensstijl centraal staat. Het nieuwste werk ligt vanaf woensdag 12 mei in de winkelrekken.

In het boek gaat Pascale Naessens samen met diabetoloog Hanno Pijl en gezondheidsauteur William Cortvriendt dieper in op het ketothema: waarom val je af dankzij de levensstijl? Hoe werkt het en wat is de rol van vetten? Ook thema’s zoals verzadigd vet, cholesterol en intermittent fasting komen aan bod.

Om de theorie om te zetten in de praktijk kun je verder bladeren naar het tweede deel, waarin je naast een veertiendaags schema ook 75 recepten vol groenten en natuurlijke producten vindt. Geen nood als je jezelf niet aan de ketolevensstijl wilt wagen: van de gerechten, laag in aantal calorieën, smul je ook zonder een dieetschema.

Wat is keto eigenijk?

Bij dit dieet gaat het erom veel vet te consumeren en de inname van koolhydraten en suikers te beperken. Vlees wordt gezien als de belangrijkste energiebron.

Ketokuur 2, Lannoo, 224 pagina’s, 25,99 euro.