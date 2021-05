Van Cerigioni bij Lommel tot Izquierdo bij Club: Vanaken over zijn strafste ploegmaats

Drie - en straks wellicht vier - titels met Club Brugge, een Beker van België met Lokeren, twee Supercups, twee Gouden Schoenen en twee keer Profvoetballer van het Jaar. Wat nog ontbreekt: een eerste selectie voor een groot toernooi. Tien jaar na zijn doorbraak bij SK Lommel blikt Hans Vanaken (28) terug op zijn parcours. Wij doken met hem terug in de tijd en lieten hem vertellen over de spelers die hem gemaakt hebben wie hij vandaag is.