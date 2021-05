Nog wegwerpmaskers nodig? Het is het moment om je naar de supermarkt te haasten. Er wordt gezwaaid met forse kortingen, want de winkels hebben een bérg mondmaskers op voorraad. Net als de apothekers worden ze gecontacteerd door de ene na de andere alsmaar wanhopigere leverancier. Een jaar geleden werden nog woekerprijzen gevraagd, nu is de markt volledig verzadigd.