Essentiel gaat feestelijke jurken nu ook verhuren

Het Belgische modemerk Essentiel gaat feestelijke jurken uit de collectie verhuren voor even feestelijke gelegenheden. Je mag de kleurrijke creatie dan een avondje (en langer) bijhouden om de nieuwe roaring twenties stijlvol in te gaan.

Inge Onsea, medeoprichtster en creatief directeur van het label, staat zelf te popelen om haar comeback te maken in een normalere wereld, uiteraard van top tot teen in haar eigen mode gekleed. “Van mooie kleren word je gewoon instant happy! Ons motto ‘we want to be your pink pill” was nog nooit zo van toepassing.”

Vanaf 45 euro kun je een glamoureuze cocktailjurk uitlenen voor vier dagen. Wil je de jurk acht dagen – bijvoorbeeld: van zaterdag tot zaterdag – houden, dan betaal je 85 euro. De collectie is te huur vanaf 27 mei tot en met 1 juli 2021 en dat in de winkel in Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven. Grote fan van de jurken? Dan kun je ze ook gewoon kopen voor 300 euro.

www.essentiel-antwerp.com