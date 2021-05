LIVE GIRO. Tweede rit van start na minuut stilte voor Wouter Weylandt

In de tweede etappe in de Giro leggen de renners 173 km af van Stupinigi naar Novara. Het wordt een eerste kans voor de sprinters. Novara was voor het laatst aankomstplaats voor een Giro-etappe in 1968: ene Eddy Merckx won toen en mocht er voor het eerst de roze trui aantrekken. Het is een relatief vlakke etappe, met slechts enkele kleine hellingen in het middengedeelte. Naar het einde wordt het weer vlak op brede en rechte wegen richting finish, met nog een rotonde op 700 meter van de streep. Volg het hier live!